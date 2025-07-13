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Талисманом уральской наркологии стал крокодил

Поддубный: талисманом свердловской наркологической больницы стал крокодил
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Telegram-канал «Главный нарколог УрФО»

Неофициальным талисманом Областной свердловской наркологической больницы стал крокодил. Об этом рассказал главный врач больницы Антон Поддубный в своем Telegram-канале.

По словам нарколога, крокодил был выбран маскотом наркологии по итогам голосования в канале врача.

«На протяжении нескольких недель в больнице проводили и свой опрос, в котором поучаствовали пациенты наркологических и реабилитационных отделений, сами сотрудники», — рассказал он.

Поддубный отметил, что часть участников опроса объясняли выбор этого животного юмором, а часть — мифическим значением крокодила как помощника в преодолении жизненных сложностей. Помимо этого животного, талисманом больницы предлагали сделать черепаху (она занимала второе место в голосовании) и «енотика против наркотиков».

Выбранный врачами и пациентами символ встретил неоднозначную реакцию. Так, часть комментаторов в канале Поддубного посчитали, что использование сленгового названия наркотика дезоморфина в качестве талисмана наркологии является пропагандой запрещенных веществ. Один из комментаторов предложил сделать талисман больницы одноногим, отсылая к частой потере конечностей наркоманами, употребляющими «крокодил».

Тем не менее, сейчас врачи заняты выбором имени для нового маскота.

До этого в Госдуме предложили на порядок увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в 10 раз.

Ранее барнаульского рэпера оштрафовали на 10 тысяч за пропаганду наркотиков в песне.

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