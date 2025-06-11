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«Какой-то стеб»: в Госдуме раскритиковали больницы за выбор маскотами Кукухи и Белочки

Депутат Леонов назвал оскорбительным для пациентов талисман психбольницы Кукуху
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ИА «Первое областное»/Пермский краевой наркологический диспансер/VK

Талисман медучреждения должен вызывать у пациента доверие, а не оскорблять его, заявил «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов. Так он отреагировал на новости о выборе Кукухи и Белочки маскотами Челябинской психоневрологической больницы и Пермского наркодиспансера.

«Возможно, медучреждениям и нужен талисман или эмблема. Это вопрос, так скажем, хорошего публичного маркетинга. Но кукуха и белка в контексте психоневрологической больницы и наркодиспансера — это просто какой-то стеб. Честно говоря, когда я впервые прочитал об этом, я подумал, что это какая-то шутка. Шутка! Но если это серьезно, то, мне кажется, у тех людей, которые придумали эти талисманы для своих учреждений, есть реальные проблемы, и не то, чтобы с чувством юмора, но с осознанием реальности и действительности. Потому что, на мой взгляд, и кукуха, и белка — в плане нашего понимания этих слов — все-таки звучат для пациента оскорбительно. Мне кажется, что если уж выбирать талисман или эмблему, то она должна располагать и вызывать доверие у пациента, который бы лечился в том или ином учреждении», — сказал Леонов.

10 июня стало известно, что Челябинская областная клиническая психоневрологическая больница №1 избрала своим талисманом Кукуху. Идея создания образа принадлежит главному психиатру региона Михаилу Козлову. В пресс-службе медучреждения пояснили, что в декабре 2024 года вдохновились примером коллег-наркологов из соседнего региона — Перми, которые назначили своим маскотом Белочку.

Вслед за Пермью и Челябинском талисман решили выбрать и в наркодиспансере Екатеринбурга. Среди вариантов — Крокодил и Енотик.

Ранее у фигуристки Муравьевой на турнире в Санкт-Петербурге украли ее талисман.

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