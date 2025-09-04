Путину рассказали об индексе рождаемости на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке выше коэффициент рождаемости, чем в среднем по РФ, каждый третий ребенок рождается в многодетной семье. Об этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков (на фото) рассказал президенту России Владимиру Путину во время визита на Восточный экономический форум (ВЭФ), передает РИА Новости.

«Те 24 тысячи человек, которые приехали в 2024 году на Дальний Восток, здесь разбивка по регионам — в первую очередь это Амурская область, Приморский край, Забайкальский край. Что интересно — на Дальнем Востоке выше коэффициент рождаемости», — заявил он.

По словам Чекункова, на 24% выше коэффициент рождаемости именно третьих и последующих детей. Он объяснил, что дальневосточные семьи чаще многодетные, чем в среднем по стране.

До этого российский лидер по итогам визита в Китай заявил, что мировое сообщество должно подготовиться к тому, что пожилых людей будет становиться больше, чем детей. По его словам, это будет иметь и социальные, и политические, и экономические последствия.

