На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путину рассказали об индексе рождаемости на Дальнем Востоке

Чекунков: на Дальнем Востоке каждый третий ребенок рождается в многодетной семье
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

На Дальнем Востоке выше коэффициент рождаемости, чем в среднем по РФ, каждый третий ребенок рождается в многодетной семье. Об этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков (на фото) рассказал президенту России Владимиру Путину во время визита на Восточный экономический форум (ВЭФ), передает РИА Новости.

«Те 24 тысячи человек, которые приехали в 2024 году на Дальний Восток, здесь разбивка по регионам — в первую очередь это Амурская область, Приморский край, Забайкальский край. Что интересно — на Дальнем Востоке выше коэффициент рождаемости», — заявил он.

По словам Чекункова, на 24% выше коэффициент рождаемости именно третьих и последующих детей. Он объяснил, что дальневосточные семьи чаще многодетные, чем в среднем по стране.

До этого российский лидер по итогам визита в Китай заявил, что мировое сообщество должно подготовиться к тому, что пожилых людей будет становиться больше, чем детей. По его словам, это будет иметь и социальные, и политические, и экономические последствия.

Ранее Си Цзиньпин и Путин поговорили о бессмертии.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами