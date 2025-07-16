«На второго-третьего уже нет сил». Путин заявил, что поддержка рождаемости в РФ недостаточна

Президент Владимир Путин 16 июля посетил Магнитогорский металлургический комбинат — знаменитую «Магнитку». Он также поздравил российских металлургов с приближающимся профессиональным праздником, осмотрел самую мощную в стране коксовую батарею, обсудил с сотрудниками предприятия цены на автомобили и назвал недостаточными меры поддержки молодых семей. Политик посетовал, что женщины в России стали рожать первого ребенка только в 28–29 лет, и зачастую он остается единственным.

Российский президент Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что россиянки сейчас рожают первого ребенка в 28–29 лет, и в большинстве семей этот малыш остается единственным.

«Первый ребенок у нас появляется у женщин в среднем в 29, уже в 28 лет. Немножко подняли ребеночка, а потом на второго-третьего уже не хватает ни времени, ни сил», — пояснил он.

Политик подчеркнул, что дети — самое большое счастье и смысл жизни, и не стоит «ждать манны небесной». Но при этом он понимает, что необходимо увеличить меры поддержки.

«Хотя, конечно, если уж сказать честно, по серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно», — заявил Путин во время беседы с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

Говоря о детях, президент разоткровенничался и о своем детстве. Он рассказал, что главными развлечениями, когда он был ребенком, были самбо и дзюдо.

«Вот развлечение мое — борьба, самбо. Потом вся наша группа перешла в борьбу, дзюдо. Два таких серьезных развлечения и увлечения — спорт», — сказал Путин, указав, что самбо — «недорогой» вид спорта в отличие, например, от хоккея, где «надо форму купить, коньки купить».

«Вот хитрюга!»

Сотрудник Магнитогорского металлургического комбината пожаловался президенту на слишком высокие цены на легковые автомобили и попросил в будущем учитывать интересы простых покупателей при планировании мер поддержки отечественного автопрома.

«Стоимость автомобилей растет — что отечественного, что импортного производства, к сожалению. И ни для кого не секрет, что покупка автомобиля для молодого человека дается все труднее и труднее. Предложение какое: может быть, стоит пересмотреть меры поддержки, которые бы учитывали и интересы автопроизводителя, и интересы государства, и, конечно же, конечного покупателя, в частности, нас» — обратился он к президенту.

Путин в ответ заявил, что власти «всегда так и делали».

Другой работник предприятия попросил изменить условия программы «Молодая семья», чтобы вступить в нее можно было до рождения ребенка. Президент ответил, что тот — «хитрюга».

«Вот хитрюга!» — сказал политик, добавив, что государство «подставит плечо» уже после рождения малыша.

Сотрудники ММК также подняли вопрос по реконструкции городского аэропорта. Позже на церемонии открытия участка дороги М-12 «Восток» в режиме ВКС Путин заявил, что ждет от нового главы Минтранса Андрея Никитина доклад о строительстве воздушной гавани.

«Она должна была быть завершена в конце прошлого года, но, к сожалению, этого не произошло», — подчеркнул президент.

В ответ Никитин заверил, что представит план по дальнейшему строительству аэропорта до конца недели.

Прежний подрядчик сорвал сроки, за ним числится долг в 600 млн рублей. Для завершения проекта потребуется порядка 2 млрд рублей, они уже заложены в бюджете.

Тонны кокса

На ММК президент ознакомился с новыми проектами и осмотрел самую мощную в стране коксовую батарею №12 — ковш с раскаленными до более 1000 градусов 32 тоннами кокса. Ее годовой объем производства — 2,5 млн тонн.

Производство является безотходным, возникающее во время процесса сухого тушения кокса тепло используется для бестопливной выработки электроэнергии.

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Также Путин запустил производство в новом цеху ММК, который ориентирован на выпуск машиностроительной продукции для импортозамещения в горно-металлургической отрасли. Проектная мощность нового цеха составляет более 10 тысяч тонн продукции в год.

В поездке президента сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полпред на Урале Артем Жога и челябинский губернатор Алексей Текслер.