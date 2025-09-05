Стало известно, сколько человек приняли участие в ВЭФ

В ВЭФ-2025 приняли участие около 7,3 тысячи человек

В Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) приняли участие около 7,3 тысяч человек. Об этом сообщил полпред президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев, пишет РИА Новости.

«По поводу самого форума. Приняли участие 7 тысяч 300 человек, в том числе 1418 представителей средств массовой информации. Четырнадцать было дипломатического корпуса», — сказал он.

В данный момент на форуме уже заключили 283 соглашения на сумму в 6,04 триллиона рублей, уточнил Трутнев.

Юбилейный, десятый по счету Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. 5 сентября состоялось пленарное заседание, на котором присутствовал президент РФ. Также в мероприятии приняли участие премьер-министры Монголии и Лаоса Гомбожавын Занданшата и Сонсай Сипхандон, член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Ранее на ВЭФ назвали цифровизацию одним из способов сократить издержки логистики.