На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько человек приняли участие в ВЭФ

В ВЭФ-2025 приняли участие около 7,3 тысячи человек
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) приняли участие около 7,3 тысяч человек. Об этом сообщил полпред президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев, пишет РИА Новости.

«По поводу самого форума. Приняли участие 7 тысяч 300 человек, в том числе 1418 представителей средств массовой информации. Четырнадцать было дипломатического корпуса», — сказал он.

В данный момент на форуме уже заключили 283 соглашения на сумму в 6,04 триллиона рублей, уточнил Трутнев.

Юбилейный, десятый по счету Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. 5 сентября состоялось пленарное заседание, на котором присутствовал президент РФ. Также в мероприятии приняли участие премьер-министры Монголии и Лаоса Гомбожавын Занданшата и Сонсай Сипхандон, член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Ранее на ВЭФ назвали цифровизацию одним из способов сократить издержки логистики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами