На ВЭФ назвали цифровизацию одним из способов сократить издержки логистики

Цифровизация позволяет обеспечить мультимодальность и сократить издержки логистики и бизнеса, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин на сессии «500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути» в рамках ВЭФ.

«Мы не сможем дальше развивать транспорт как отдельные виды. Нам нужно обеспечить мультимодальность», — сказал он.

Никитин добавил, что мультимодальность обеспечивает за счет цифровой логистики.

«Это тот вызов, который сегодня перед нами стоит, перед всей командой министерства транспорта РФ. Это дает сокращение всех этих оформительских вещей и сокращает издержки бизнеса и логистики. Это дает возможность конкурировать по времени прохода с Суэцким каналом», — сказал он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы до 31 декабря.