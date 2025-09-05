Стартовало главное заседание Восточного экономического форума

Главное мероприятие Десятого Восточного экономического форума (ВЭФ) — пленарное заседание — началось во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании традиционно выступит президент России Владимир Путин. Мероприятие запланировано на 13:00 по местному времени (06:00 мск). В программе на него ориентировочно отвели два часа, но фактически длительность не регламентирована.

Участие в заседании принимают премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Накануне российский лидер во время совещания по развитию топливно-энергетического комплекса региона попросил доложить ему о ситуации вокруг Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина, которое в будущем должно стать одним из основных источников газа для Дальнего Востока.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее на ВЭФ обсудили роль Азии в глобальном медиапространстве.