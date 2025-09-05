В Турции провели анализ морской воды после жалоб туристов

Минздрав Турции на фоне сообщений об отправлениях бактериями Vibriо у россиян заявил, что анализ морской воды не выявил отклонений, случаев заболеваний также не зарегистрировано. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как и другие инфекционные заболевания, которые могут угрожать общественному здоровью, заболевания, вызываемые бактериями Vibrio, также находятся под пристальным вниманием нашего министерства», — заявили в ведомстве.

Минздрав Турции продолжает мониторинг ситуации в целях защиты здоровья населения и открыто обменивается информацией с международными организациями.

В июле турецкие врачи предупредили туристов о риске заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать серьезные заболевания, включая холеру. Уточнялось, что ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus нашли на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Эти бактерии размножаются в тёплой солёной воде, а одна из них — Vibrio cholerae — может проникать в организм через загрязненную морскую воду и вызывать холеру с тяжелой диареей и обезвоживанием.

Эпидемиолог и зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко не исключил , что власти Турции могут скрывать реальные масштабы вспышки холеры, случаи которой массово регистрируют в республике. В данном случае речь идет о холере, вызванной холерным вибрионом.

Ранее в РСТ прокомментировали жалобы туристов на заражение «странным вирусом» в Турции.