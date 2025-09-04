Онищенко допустил, что Турция скрывает масштабы вспышки холеры

Власти Турции могут скрывать реальные масштабы вспышки холеры, случаи которой массово регистрируют в республике. Об этом в беседе с Life заявил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«В данном случае речь идет о холере, вызванной холерным вибрионом. Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чем я предупреждал ещё в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, так же, как и скрывают вспышку холеры», — считает специалист.

По его словам, турецкие больницы уже переполнены, и местные жители все чаще жалуются на симптомы заболевания. Он также отметил, что первые сообщения о холерных вибрионах появлялись еще два месяца назад.

В конце июля турецкие медики предупреждали туристов о риске заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать тяжелые заболевания, включая холеру. ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus нашли на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

Ранее в СПЧ связали возможную вспышку холеры в России с мигрантами.