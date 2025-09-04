На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Онищенко допустил, что Турция скрывает масштабы вспышки холеры

Онищенко: турецкие власти могут скрывать реальные масштабы эпидемии холеры
close
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Власти Турции могут скрывать реальные масштабы вспышки холеры, случаи которой массово регистрируют в республике. Об этом в беседе с Life заявил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«В данном случае речь идет о холере, вызванной холерным вибрионом. Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чем я предупреждал ещё в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, так же, как и скрывают вспышку холеры», — считает специалист.

По его словам, турецкие больницы уже переполнены, и местные жители все чаще жалуются на симптомы заболевания. Он также отметил, что первые сообщения о холерных вибрионах появлялись еще два месяца назад.

В конце июля турецкие медики предупреждали туристов о риске заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать тяжелые заболевания, включая холеру. ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus нашли на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

Ранее в СПЧ связали возможную вспышку холеры в России с мигрантами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами