Туристы не сообщали туроператорам о заражениях «странным вирусом» в Турции

РСТ: жалоб от туристов на заражение «странным вирусом» в Турции не поступало

Туроператоры не получали массовых обращений и жалоб от находящихся в Турции россиян на заражение «странным вирусом» на пляжах страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Крупные туроператоры, входящие в РСТ, не фиксировали массовых обращений, жалоб от туристов», — говорится в сообщении.

О заражениях туристов из России стало известно утром 4 сентября.

Telegram-канал Shot сообщал, что в частных клиниках Алании наблюдается наплыв туристов, жалующихся на ухудшение самочувствия после купания в море. У заболевших наблюдается рвота, слабость и температура выше 38 градусов. Несколько российских туристов вернулись с кишечной инфекцией домой.

В конце июля турецкие медики предупреждали туристов о риске заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать тяжелые заболевания, включая холеру. ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus нашли на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

Ранее Роспотребнадзор разработал тест сразу на 25 инфекций.