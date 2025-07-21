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Медики предупредили об опасных инфекциях после купания в морях Турции

Milliyet: туристов в Турции предупредили о бактерии Vibrio, опасной для жизни
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Mustafa Kaya/Global Look Press

Турецкие врачи предупредили туристов о риске заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать серьезные заболевания, включая холеру. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на специалистов медицинского центра Florence Nightingale в Стамбуле.

По словам уролога Угура Аферина, ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus нашли на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Он пояснил, что эти бактерии размножаются в теплой соленой воде, а одна из них — Vibrio cholerae — может проникать в организм через загрязненную морскую воду и вызывать холеру с тяжелой диареей и обезвоживанием. Хотя случаи холеры в Турции редки, вероятность заражения все же существует.

Особую опасность, как отметил специалист, представляют контакты морской воды с открытыми ранами. Некоторые штаммы, в частности Vibrio vulnificus, могут вызывать опасные инфекции кожи, включая некротизирующий фасциит, известный как «бактерия, поедающая плоть». Vibrio parahaemolyticus, встречающаяся в морепродуктах — особенно в сырых устрицах, — может вызывать боли в животе, рвоту, диарею и жар, а при слабом иммунитете — привести к сепсису.

Также в летний период врачи зафиксировали рост урологических заболеваний, особенно среди женщин, из-за длительного пребывания в мокрых купальниках. Кроме того, эксперты предупредили о рисках инфекций в общественных бассейнах — там можно подхватить ротавирус, гепатит A и другие возбудители.

Детям с симптомами диареи, рвоты или с открытыми ранами медики не рекомендуют купаться. Педиатр Хюсейн Йылдыз добавил, что младенцам до четырех месяцев лучше вообще не купаться в море, а в бассейне — до шести месяцев, поскольку в этом возрасте высок риск обезвоживания из-за слабого контроля головы и шеи.

Ранее ученые узнали, когда люди начали заражаться болезнями от животных.

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