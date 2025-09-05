Еще один регион России намерен ужесточить правила торговли алкоголем

Сфера торговли алкогольными напитками должна находиться под строгим регулированием в целях защиты здоровья молодежи и всего населения страны в целом, считает губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Причем о полном запрете на торговлю спиртным речи не идет, но определенные меры должны приниматься, заявил он в беседе с НСН.

«У нас даже в регионах, где наиболее жесткие ограничения, полного запрета нет, — подчеркнул глава региона. — Конечно, мы ужесточаем продажу, планомерно идет работа. В прошлом году принят пакет ужесточающих мер, запрещена торговля в многоквартирных домах, ужесточено требование к расстоянию до социальных учреждений».

Он отметил, что в планах – продолжение работы в этом направлении, так как торговля спиртным не должна нести за собой риски для детей и молодежи. Важно в целом снизить негативное влияние этой сферы бизнеса на здоровье людей, считает Солодов.

«Забота о здоровье населения – это для меня ключевая задача, мы исходим из нее, вводя новые ограничения», — заключил губернатор.

Напомним, главы сразу нескольких регионов заявили о планах по ужесточению правил продажи алкоголя – Магаданской, Амурской областей и Якутии. Также глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что власти региона изучат этот вопрос. Ограничения на торговлю спиртным в последнее время вводят многие регионы. В частности, вариант «сухого закона» действует в Вологодской области, где разрешено продавать алкоголь только в будние дни с 12:00 до 14:00.

Как отмечал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, постепенно ужесточение торговли алкогольными напитками будет распространяться на все российские регионы – это связано как с успешным опытом уже принявших соответствующее решение субъектов, так и с работой по увеличению продолжительности жизни.

Ранее в одном из российских регионов с марта закрылась половина алкомаркетов.