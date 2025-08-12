На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе с марта закрылась половина алкомаркетов

Филимонов: в Вологодской области закрылось больше половины алкомаркетов
true
true
true
close
Варвара Гертье/РИА Новости

В Вологодской области с начала марта текущего года закрылось больше половины магазинов, специализировавшихся на продаже алкогольных напитков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«За время действия закона Вологодской области (с 1 марта этого года) закрылись или прекратили реализацию спиртного 354 алкомаркета. Это более половины всех магазинов такого формата», — написал глава области, напомнив, что ранее в регионе работали 610 таких торговых точек.

Он также отметил, что только за первую декаду августа закрылись восемь алкомаркетов.

По словам Филимонова, в Вологде перестали продавать спиртное или закрылись 93 алкомагазина из 118, а в Череповце — 167 из 265.

В начале марта в регионе заработали ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00. В первые дни действия ограничений продажи спиртного упали на 50%.

Ранее сообщалось, что торговлю алкоголем ограничат в Карелии.

