Стало известно, куда поедут китайцы в России после отмены виз

Титов: китайцы после отмены виз с РФ поедут в Москву, Петербург, глэмпинги и шале

Отмена визового режима для китайцев в России создаст предпосылки для расширения туристических маршрутов, считает специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов. Слова спецпредставителя «Газете.Ru» передала его пресс-служба.

Титов отметил, что поток путешественников из Китая вырастет не только за счет привычных направлений — Москвы, Санкт-Петербурга, Байкала, Мурманска с северным сиянием или «Золотого кольца». Туристы начнут открывать и новые точки притяжения.

«На востоке России сегодня активно развиваются современные форматы отдыха — глэмпинги, шале, отели, СПА. Именно эти объекты теперь могут рассчитывать на внимание индивидуальных китайских туристов, которые ищут новые впечатления и готовы тратить больше времени и средств на необычные маршруты», — пояснил Титов.

Спецпредставитель подчеркнул, что расширение турпотока из КНР благотворно скажется на региональной экономике и даст стимул малому и среднему бизнесу в сфере гостеприимства.

Россия отменит визовый режим для граждан Китая, заявил президент Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном 4 сентября.

Ранее Путин заявил, что в РФ не ожидали отмены виз для россиян в КНР.