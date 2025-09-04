В Белоруссии задержали польского шпиона

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали польского шпиона с ксерокопией секретного документа по предстоящим белорусско-российским учениям «Запад-2025». Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

По его данным, гражданин Польши Польши Гжегош Гавел был задержан в городе Лепель Витебской области. Силовики обнаружили у него распечатку на восьми страницах формата А4, которая оказалась ксерокопией документа, связанного с учениями «Запад-2025».

31 августа серия учений в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официально стартовала в Витебской области Белоруссии. Маневры продлятся до 6 сентября.

В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что учения «Запад-2025» решено было перенести от западной границы республики вглубь страны, чтобы избежать обвинений Запада в подготовке захвата Прибалтики и Польши. По его словам, если возникнут непредвиденные обстоятельства, то задействованные в учениях российские и белорусские войска быстро вернутся к западной границе республики.

Ранее Украина предостерегла Белоруссию от приближения к ее границам во время учений.