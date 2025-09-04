На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии задержали польского шпиона

КГБ Белоруссии задержал поляка с секретным документом по учениям «Запад-2025»
true
true
true
close
РИА «Новости»

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали польского шпиона с ксерокопией секретного документа по предстоящим белорусско-российским учениям «Запад-2025». Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

По его данным, гражданин Польши Польши Гжегош Гавел был задержан в городе Лепель Витебской области. Силовики обнаружили у него распечатку на восьми страницах формата А4, которая оказалась ксерокопией документа, связанного с учениями «Запад-2025».

31 августа серия учений в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официально стартовала в Витебской области Белоруссии. Маневры продлятся до 6 сентября.

В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что учения «Запад-2025» решено было перенести от западной границы республики вглубь страны, чтобы избежать обвинений Запада в подготовке захвата Прибалтики и Польши. По его словам, если возникнут непредвиденные обстоятельства, то задействованные в учениях российские и белорусские войска быстро вернутся к западной границе республики.

Ранее Украина предостерегла Белоруссию от приближения к ее границам во время учений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами