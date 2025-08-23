Украина предостерегла Белоруссию от приближения к ее границам во время учений

Украина призвала Белоруссию не подходить к границе во время учений с Россией

Украина призвала Белоруссию не приближаться к границе во время проведения российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Такое заявление МИД Украины опубликовал на своем сайте.

В сообщении ведомство обратило внимание на оказываемую Белоруссией поддержку российской военной операции.

«Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины», — сказано в публикации.

8 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что учения «Запад-2025» решено было перенести от западной границы республики вглубь страны, чтобы избежать обвинений Запада в подготовке захвата Прибалтики и Польши. По его словам, если возникнут непредвиденные обстоятельства, то задействованные в учениях российские и белорусские войска быстро вернутся к западной границе республики.

Учения «Запад-2025» пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.

Ранее в Белоруссии сообщили о сотнях нарушений воздушной границы в 2025 году.