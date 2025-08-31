Учения ОДКБ начинаются на территории Белоруссии

Серия учений в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официально стартует в воскресенье в Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

Учения пройдут в Витебской области, маневры продлятся до 6 сентября. Будут задействовать полигоны «Лосвидо» и «Лепельский».

В свою очередь начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков сообщал, что совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) «Взаимодействие-2025» станет основным мероприятием оперативной и боевой подготовки в рамках организации.

В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что учения «Запад-2025» решено было перенести от западной границы республики вглубь страны, чтобы избежать обвинений Запада в подготовке захвата Прибалтики и Польши. По его словам, если возникнут непредвиденные обстоятельства, то задействованные в учениях российские и белорусские войска быстро вернутся к западной границе республики.

