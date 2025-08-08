Лукашенко назвал причину переноса учений «Запад-2025» от западной границы

Белорусско-российские учения «Запад-2025» решено было перенести от западной границы Белоруссии вглубь страны, чтобы избежать обвинений Запада в подготовке захвата Прибалтики и Польши. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру.

«Отводя войска — это было мое распоряжение — вглубь страны, мы преследовали одну цель — не дать вам возможность нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Это глупость полная», — сказал Лукашенко.

По его словам, если возникнут непредвиденные обстоятельства, то задействованные в учениях российские и белорусские войска быстро вернутся западной границе республики.

Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины, Главное управление разведки минобороны страны и служба военной разведки Польши совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами планируют обсудить сценарии провокаций для срыва совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025». Источник РИА Новости утверждает, что срыв стратегических учений ВС России и Белоруссии может подорвать доверие между Минском и Москвой, а также создать прецедент для втягивания белорусской стороны в военный конфликт.

