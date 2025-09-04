Жителя Екатеринбурга арестовали за связи с РДК

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал местного жителя, причастного к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Фигуранту инкриминируется часть 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, его оправдание и пропаганда). Суд направил обвиняемого в СИЗО на один месяц и 18 дней.

По данным силовиков, задержание мужчины состоялось накануне в Екатеринбурге.

О задержании екатеринбуржца стало известно 3 сентября. Правоохранители в ходе обыска по месту жительства изъяли у задержанного личные вещи, средства связи, а также эскизы и рисунки с экстремистскими изображениями. Также силовики зафиксировали татуировки, в том числе экстремистского содержания. Отмечалось, что мужчина был задержан за граффити в поддержку РДК.

2 сентября сотрудники ФСБ задержали в Волгограде 39-летнего местного жителя по подозрению в оправдании терроризма. Мужчина в социальных сетях поддерживал Украину. Против волгоградца возбудили уголовное дело по статье об оправдании террористической деятельности и поддержке запрещенного в России националистического объединения.

Ранее в Севастополе арестовали военного за продажу мест в самолетах ВКС.