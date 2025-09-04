На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителя Екатеринбурга арестовали за связи с РДК

РИА: суд Екатеринбурга арестовал мужчину, причастного к деятельности РДК
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал местного жителя, причастного к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Фигуранту инкриминируется часть 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, его оправдание и пропаганда). Суд направил обвиняемого в СИЗО на один месяц и 18 дней.

По данным силовиков, задержание мужчины состоялось накануне в Екатеринбурге.

О задержании екатеринбуржца стало известно 3 сентября. Правоохранители в ходе обыска по месту жительства изъяли у задержанного личные вещи, средства связи, а также эскизы и рисунки с экстремистскими изображениями. Также силовики зафиксировали татуировки, в том числе экстремистского содержания. Отмечалось, что мужчина был задержан за граффити в поддержку РДК.

2 сентября сотрудники ФСБ задержали в Волгограде 39-летнего местного жителя по подозрению в оправдании терроризма. Мужчина в социальных сетях поддерживал Украину. Против волгоградца возбудили уголовное дело по статье об оправдании террористической деятельности и поддержке запрещенного в России националистического объединения.

Ранее в Севастополе арестовали военного за продажу мест в самолетах ВКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами