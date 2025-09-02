В Севастополе арестовали военного за продажу мест в самолетах ВКС

Севастопольский гарнизонный военный суд заключил под стражу военнослужащего, которого обвиняют в организации платных авиаперевозок гражданских лиц на самолётах военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом сообщается на сайте суда.

По данным следствия, перелет по маршруту Севастополь – Ростов-на-Дону – Москва обходился пассажирам в среднем в 25–30 тысяч рублей в одну сторону.

В суде уточнили, что постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В деле фигурируют и другие подозреваемые. Как следует из материалов досудебного производства, 22 августа в Москве был задержан сотрудник правоохранительных органов, которому избрана мера пресечения в виде двух месяцев ареста.

2 сентября в Забайкальском крае за государственную измену и призывы к терроризму задержали 33-летнего местного жителя. По данным ФСБ, муэчина публично призывал в интернете к совершению терактов на территории России. Кроме того, он, действуя по заданию спецслужб Украины, собирал и передавал их представителю контактные данные российских военнослужащих и персональные данные своих коллег, которые поддерживают проведение специальной военной операции.

Ранее на начальника военного представительства Минобороны завели дело.