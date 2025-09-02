На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе арестовали военного за продажу мест в самолетах ВКС

Суд арестовал военного за организацию платных авиаперевозок на самолетах ВКС РФ
true
true
true
close
Shutterstock

Севастопольский гарнизонный военный суд заключил под стражу военнослужащего, которого обвиняют в организации платных авиаперевозок гражданских лиц на самолётах военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом сообщается на сайте суда.

По данным следствия, перелет по маршруту Севастополь – Ростов-на-Дону – Москва обходился пассажирам в среднем в 25–30 тысяч рублей в одну сторону.

В суде уточнили, что постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В деле фигурируют и другие подозреваемые. Как следует из материалов досудебного производства, 22 августа в Москве был задержан сотрудник правоохранительных органов, которому избрана мера пресечения в виде двух месяцев ареста.

2 сентября в Забайкальском крае за государственную измену и призывы к терроризму задержали 33-летнего местного жителя. По данным ФСБ, муэчина публично призывал в интернете к совершению терактов на территории России. Кроме того, он, действуя по заданию спецслужб Украины, собирал и передавал их представителю контактные данные российских военнослужащих и персональные данные своих коллег, которые поддерживают проведение специальной военной операции.

Ранее на начальника военного представительства Минобороны завели дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами