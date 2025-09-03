На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге задержан россиянин, причастный к террористической группировке

В Екатеринбурге задержали местного жителя за причастность к РДК
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге задержали местного жителя, причастного к деятельности организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что в ходе обыска по месту жительства фигуранта, были изъяты личные вещи, средства связи, а также эскизы и рисунки с экстремистскими изображениями. Также силовики зафиксировали татуировки, в том числе экстремистского содержания, уточнил собеседник агентства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) за граффити в поддержку РДК, рассказали в силовых структурах.

Сотрудники ФСБ ранее задержали в Волгограде 39-летнего местного жителя по подозрению в оправдании терроризма. Отмечается, что мужчина в социальных сетях поддерживал Украину. Против волгоградца возбудили уголовное дело по статье об оправдании террористической деятельности и поддержке запрещенного в России националистического объединения.

Ранее в Ялте осудили мужчину, призывавшего к насилию над русскими.

