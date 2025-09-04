На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МАК начал расследование крушения самолета в Рязанской области

МАК приступил к расследованию крушения частного самолета в Рязанской области
Официальный канал Западного МСУТ СК России

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расследованию крушения частного легкомоторного самолета в Рязанской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. <...> Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», — написал представитель ведомства.

Утром 4 сентября в оперативных службах сообщили о крушении легкомоторного самолета Х-32 «Бекас» в Рязанской области. По их данным, пилоту воздушного судна спастись не удалось.

30 августа в Бондарском районе Тамбовской области легкомоторный самолет потерпел крушение. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Граждановка. На борту находился лишь один пилот, его не удалось спасти.

Ранее потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Польши.

