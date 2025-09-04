В округе Тюменской области ввели режим ЧС из-за свиной чумы

В Викуловском муниципальном округе Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Режим ЧС будет действовать в Сартаме и Долгушино. Диагноз чумы у свиней уже подтвердила экспертиза. Эта болезнь может серьезно проредить количество скота: летальность, в зависимости от течения, может достигать от 50% до 100%.

В настоящее время специалисты локализуют очаг заболевания.

В июне карантин из-за африканской чумы свиней вводили в в населенных пунктах Моховой Привал и Захаровка в Муромцевском муниципальном районе Омской области.

До этого журнал Genome Biology and Evolution опубликовал исследование, согласно которому распространение африканской чумы свиней в Европе связано не с результатами новой вспышки болезни в Африке, а с одной и той же вирусной линией, проникшей на континент еще в 2007 году.

Ранее в СПЧ связали возможную вспышку холеры в России с мигрантами.