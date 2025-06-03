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Наука
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Ученые раскрыли источник распространения африканской чумы свиней

GBE: ученые отследили генетический след африканской чумы свиней за 17 лет
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Вадим Жернов/РИА Новости

Распространение африканской чумы свиней (АЧС) в Европе связано не с результатами новой вспышки болезни в Африке, а с одной и той же вирусной линией, проникшей на континент еще в 2007 году. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Genome Biology and Evolution (GBE).

Ученые секвенировали ДНК вируса АЧС, извлеченную из образцов, собранных у домашних свиней и диких кабанов в Литве. Результаты показали: все современные европейские штаммы происходят от одного общего «предка», а новых завозов вируса из Африки зафиксировано не было. Распространение инфекции, охватившее Польшу, Украину, Германию и ряд других стран, вероятнее всего, связано с перемещением людей, животных и товаров внутри Европы.

Согласно оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последние 17 лет вирус нанес ущерб в размере 2,1 миллиарда долларов. Особенно сильно пострадали малые и средние фермерские хозяйства. АЧС остается серьезной угрозой для агропромышленного сектора из-за высокой смертности среди свиней и отсутствия эффективной массовой вакцины.

С 2022 года из-за вируса погибло более миллиона животных. В настоящее время случаи заболевания зафиксированы в семи европейских странах. При этом геном вируса остается практически неизменным, что позволило ученым точно отследить его путь по Европе.

Ранее ученые выяснили, как чума адаптировалась к выживанию.

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