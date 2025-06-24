В российском регионе ввели карантин из-за чумы свиней

В двух селах Омской области объявили карантин из-за африканской чумы свиней, которую нашли у животных в населенных пунктах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, инфекция была выявлена у свиней в населенных пунктах Моховой Привал и Захаровка в Муромцевском муниципальном районе. Специалисты принимают меры, чтобы остановить распространение опасной инфекции среди животных.

Региональный Россельхознадзор подтвердил случаи заболевания свиней. По информации ngs.ru, у жителей сел, где ввели карантин, изымут животных, а потом им выплатят компенсацию.

Чума свиней не опасна для людей. Она поражает парнокопытных, и вылечить зараженное животное невозможно.

В начале июня журнал Genome Biology and Evolution опубликовал исследование, согласно которому распространение африканской чумы свиней в Европе связано не с результатами новой вспышки болезни в Африке, а с одной и той же вирусной линией, проникшей на континент еще в 2007 году.

Ранее ученые выяснили, как чума адаптировалась к выживанию.