В СПЧ связали возможную вспышку холеры с мигрантами

Член СПЧ Кабанов: холеру в Россию могли завезти мигранты
Виталий Белоусов/РИА Новости

Мигранты могли занести холеру на территорию России. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

Член СПЧ обратил внимание на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о рисках заражения холерой. По словам руководителя службы, россиянам нужно соблюдать меры профилактики на фоне выявленных за рубежом случаев заболевания.

«Возникает крайне важный вопрос: «А откуда у нас в стране вдруг появилась холера?» Я думаю, что ответ всем ясен. Эту опаснейшую инфекцию, как и другие вроде инфекционного менингита, завезли в Россию мигранты, в первую очередь, из стран Средней Азии», — написал Кабанов.

Член совета добавил, что на границе России нужно принять «самые жесткие» меры санитарно-эпидемиологического контроля. Кабанов утверждает, что это позволит пресечь распространение болезни в стране.

В конце июля в Польше во второй раз за неделю зафиксировали предполагаемое заражение холерой. 65-летний мужчина обратился в больницу Люблина с симптомами тяжелого пищевого отравления. Его состояние оставалось стабильным, он находился в изоляции.

Ранее в России совершили прорыв в диагностике холеры и чумы.

