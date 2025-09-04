В Кузбассе произошел пожар в учебном центре

В поселке городского типа Бачатский Кемеровской области произошел пожар в учебном центре. Об этом сообщили в группе «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации авторов материала, возгорание уже локализовали. По предварительным данным, площадь огня составила 500 квадратратных метров. Информации о пострадавших нет.

На опубликованных кадрах видно, что с крыши здания идет густой белый дым. Языки пламени пробиваются через кровлю здания.

2 сентября в Ярославле начался крупный пожар на складе с батареями и автохимией. Площадь огня составила 950 квадратных метров. Пожарные оперативно локализовали возгорание. К борьбе с огнем привлекли 68 человек и 23 единицы техники.

1 сентября в промзоне Кропоткина в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошел пожар на трансформаторной подстанции. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в Москве загорелся бизнес-центр.