В Ярославле начался крупный пожар, слышны взрывы

В Ярославле начался пожар площадью 950 кв. м на складе с батареями и автохимией
В Ярославле начался крупный пожар на складе с батареями и автохимией. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС региона.

«На улице Полушкина Роща, д. 11 на открытой площадке на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 950 кв. м., он уже локализован. К борьбе с огнем привлечены 68 человек и 23 единицы техники. Судя по кадрам с места событий, горящее оборудование продолжает детонировать.

До этого в Ярославле сгорели грузовики и полуприцепы на площади 150 кв. м.

По данным ведомства, возгорание произошло в 02:20 мск на улице Выставочной. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, при этом поврежденные автомобили занимали еще 20 квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет, однако еще один тягач и два полуприцепа получили повреждения. Полностью ликвидировать огонь удалось к 05:01 мск.

Ранее в Москве загорелся бизнес-центр.

