В московском бизнес-центре «Квадрат» произошел пожар

Пожар произошел в бизнес-центре «Квадрат» на Верейской улице Москвы

В стрелковом комплексе бизнес-центра «Квадрат» на Верейской улице произошел пожар. Об этом сообщает агентство «Москва».

Со стороны третьего этажа наблюдалось плотное задымление. По оперативным данным, открытое горение устранено силами МЧС, однако сохраняется вероятность нахождения людей в здании. Спасатели проводят разведку помещений.

31 июля кровля многоквартирного жилого дома загорелась в подмосковной Балашихе, огонь охватил площадь порядка 400 квадратных метров. Из дома эвакуировали 90 человек. Развернут пункт временного размещения в школе. На месте происшествия работают 90 специалистов и 28 единиц техники.

23 июля на Воробьевых горах в Москве произошел пожар. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что на строительной площадке большого трамплина загорелся силовой кабель. Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось ликвидировать пламя, при этом сведений о пострадавших не поступало.

Ранее самокат петербуржца вспыхнул в коридоре жилого дома.