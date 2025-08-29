В Крыму потушили крупный природный пожар

В Симферопольском районе Крыма потушили природный пожар, бушевавший на площади в 70 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Огонь был полностью ликвидирован в 08:00 мск, уточнили в МЧС.

О возгорании в Крыму стало известно вечером 28 августа. Уточнялось, что вспыхнула сухая трава между селами Равнополье и Кольчугино в Симферопольском районе полуострова. По данным МЧС, в тушении ландшафтного пожара принимали участие 105 спасателей на 29 пожарных расчетах. Они не только ликвидировали пламя, но и создавали минерализованные полосы, чтобы сдержать его распространение. Ситуация осложнялась из-за сильного ветра.

26 августа в Симферопольском районе ликвидировали пожар около села Мраморного. Площадь возгорания к тому моменту успела достигнуть 12 гектаров. Огонь частично перешел с сухой растительности на хозяйственные постройки в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Росинка». Специалистам удалось не допустить распространения огня на жилые дома в СНТ «Мечта», «Чунгуровый сад» и «Родники».

Ранее в республике Дагестан загорелся заповедный лес.