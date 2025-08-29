На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодаре около жилого комплекса загорелась сухая трава

Kub Mash: мощный ландшафтный пожар произошел в ЖК «Смородина» в Краснодаре
Кадр из видео/Telegram-канал «Kub Mash»

Мощный пожар произошел в Новознаменском районе Краснодара. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на очевидцев.

В материале говорится, что в городе загорелась сухая растительность. Пламя охватило траву в районе жилого комплекса «Смородина».

«Едкий черный дым окутал ближайшие многоэтажки», — подчеркнули журналисты.

29 августа в районе села Колодязное в Симферопольском районе Крыма произошел ландшафтный пожар. По данным Главного управления МЧС РФ по республике, площадь возгорания составила 150 гектаров.

На место происшествия направили 105 сотрудников экстренных служб и 22 единицы техники. Работу осложнял порывистый ветер, скорость которого достигала 16 м/с. Несмотря на это, специалистам удалось предотвратить распространение огня на населенный пункт. К текущему моменту огнеборцы уже локализовали пожар.

22 августа в Станично-Луганском районе Луганской народной республики потушили масштабный природный пожар, в результате которого 306 строений получили повреждения. Площадь возгорания составила 502 гектара, из которых 437 гектаров — территория, покрытая лесом.

Ранее МЧС РФ показало кадры тушения масштабного природного пожара в Краснодарском крае.

