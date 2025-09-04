На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Португалии 4 сентября объявлено днем траура из-за ЧП с фуникулером

RTP: власти Португалии объявили траур из-за крушения фуникулера в Лиссабоне
Pedro Rocha/Reuters

Правительство Португалии объявило 4 сентября днем траура из-за происшествия с фуникулером в Лиссабоне, жертвами которого стали 17 человек. Об этом сообщила телерадиокомпания RTP.

«Правительство объявило день национального траура в связи с аварией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с трагедией премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру отменил часть повестки дня на этот четверг, сохранив в своем расписании только заседание Совета министров и участие в видеоконференции «коалиции желающих» по Украине.

Фуникулер Elevador da Glória, соединяющий центр Лиссабона с районом Барриу-Альту, был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются более трех миллионов пассажиров. В 2018 году фуникулер также сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.

Авария с фуникулером «Глория» произошла вечером 3 сентября. В момент падения внутри вагонетки могли находиться до 43 человек. По последним данным число пострадавших возросло до 23 человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии. По сообщению RTP, число жертв увеличилось до 17 человек.

В посольстве РФ в Лиссабоне сообщили, что информации о россиянах, пострадавших при сходе фуникулера, не поступало.

Ранее подростки на угнанном трамвае разгромили семь машин и подземный переход в Софии.

