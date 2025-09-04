На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне не пострадали в результате крушения фуникулера в Лиссабоне

Информации о россиянах, пострадавших при сходе с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне, не поступало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию.

«По состоянию на 8 утра по местному времени информации о пострадавших россиянах нет», — отметил собеседник агентства.

Авария произошла накануне, в момент падения внутри вагонетки могли находиться до 43 человек. По данным городской скорой помощи, не менее 15 человек получили травмы несовместимые с жизнью. Имена и гражданство жертв не называются, но известно, что среди пострадавших есть иностранцы: фуникулер популярен у туристов.

Согласно последним данным португальской прессы, количество пострадавших в результате схода с рельсов фуникулера «Глория» выросло до 23. По данным издания Observador, пять человек находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть как граждане Португалии, так и иностранцы.

Ранее сообщалось, что при обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 10 человек.

