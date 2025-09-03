В Лиссабоне рухнул знаменитый фуникулер «Глория»

В Лиссабоне обрушился знаменитый фуникулер «Глория», пострадали минимум 20 человек. Об этом сообщает CNN Portugal.

По данным канала, фуникулер является одним из главных символов города и располагается в центре города, соединяя площадь Рестаурандореш с садом Сан-Педру-де-Алькантара.

Полицейские сообщили, что в результате аварии минимум 20 человек пострадали, девять из них находятся в тяжелом состоянии. При этом еще трех человек спасти не удалось. В момент падения внутри вагонетки могли находиться до 43 человек.

На месте происшествия задействованы все экстренные службы города. Последствия обрушения ликвидируют более 60 специалистов и 22 единицы техники.

Причины обрушения на данный момент неизвестны. Для расследования аварии были привлечены полиция и прокуратура.

