В Лиссабоне увеличилось число пострадавших при аварии с фуникулером

Observador: число пострадавших в аварии с фуникулером в Лиссабоне выросло до 23

Количество пострадавших в результате схода с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне выросло до 23. Об этом сообщает португальское издание Observador.

По данным издания, пять человек находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть как граждане Португалии, так и иностранцы.

«В результате аварии <...> 23 получили ранения, пятеро из них в тяжелом состоянии», — пишут авторы публикации.

Авария произошла накануне, в момент падения внутри вагонетки могли находиться до 43 человек. По данным городской скорой помощи, не менее 15 человек получили травмы несовместимые с жизнью. Имена и гражданство жертв не называются, но известно, что среди пострадавших есть иностранцы: фуникулер популярен у туристов.

Агентство РИА Новости сообщало, что посольство РФ в Португалии проверяет, есть ли россияне среди пострадавших при сходе с рельсов фуникулера.

