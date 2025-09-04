На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Лиссабоне увеличилось число пострадавших при аварии с фуникулером

Observador: число пострадавших в аварии с фуникулером в Лиссабоне выросло до 23
true
true
true
close
Miguel Pereira/Reuters

Количество пострадавших в результате схода с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне выросло до 23. Об этом сообщает португальское издание Observador.

По данным издания, пять человек находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть как граждане Португалии, так и иностранцы.

«В результате аварии <...> 23 получили ранения, пятеро из них в тяжелом состоянии», — пишут авторы публикации.

Авария произошла накануне, в момент падения внутри вагонетки могли находиться до 43 человек. По данным городской скорой помощи, не менее 15 человек получили травмы несовместимые с жизнью. Имена и гражданство жертв не называются, но известно, что среди пострадавших есть иностранцы: фуникулер популярен у туристов.

Агентство РИА Новости сообщало, что посольство РФ в Португалии проверяет, есть ли россияне среди пострадавших при сходе с рельсов фуникулера.

Ранее в Краснодарском крае на двоих детей обрушился гараж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами