В Краснодарском крае на двоих детей обрушился гараж

В Краснодарском крае двое школьников пострадали из-за обрушения старого гаража
Полиция Краснодара

В Краснодарском крае проводится проверка по факту травмирования двух несовершеннолетних, детей придавило рухнувшей стеной старого гаража. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Инцидент произошел в поселке Плодородный, двое мальчиков семи и восьми лет находились в старой кирпичной постройке. В какой-то момент на детей обрушилась двухметровая кирпичная стена. Пострадавшие госпитализированы.

По данным местных СМИ, владелец гаража подпер крышу палками, чтобы она не упала. Здание несколько месяцев было в аварийном состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По сообщению портала Krasnodar Media, один из мальчиков находится в критическом состоянии.

До этого в Ленобласти ребенка придавило упавшими железными воротами. Девятилетний летний мальчик зашел в недостроенное помещение, внутри которого возле проема были приставлены железные ворота. Когда школьник потянул за ручку двери, конструкция обрушилась. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в парке Саратова скульптура придавила ребенка.

