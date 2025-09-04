В посольстве РФ высказались о россиянах, пострадавших на фуникулере в Лиссабоне

Посольство РФ в Португалии проверяет, есть ли россияне среди пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне, передает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

«Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши», — заявили в посольстве.

Накануне в результате крушения вагона фуникулера «Глория» в столице Португалии несовместимые с жизнью травмы получили по меньшей мере 15 человек, а 18 — ранены или травмированы, сообщили мировые СМИ со ссылкой на представителя городской скорой помощи. В момент падения внутри вагонетки могли находиться до 43 человек. В больницу Сан-Жозе уже поступили семь пострадавших, пятеро из них — в тяжелом состоянии. Имена и гражданство жертв не называются, но известно, что среди пострадавших есть иностранцы: фуникулер популярен у туристов.

Похожая на трамвай вагонетка упала с большой высоты из-за обрыва троса. Она съезжала от смотровой площадки в парке, потеряла управление и врезалась в здание.

Фуникулер «Глория» — один из главных символов Лиссабона. Он расположен в центре города, соединяя площадь Рестаурандореш с садом Сан-Педру-де-Алькантара. Протяженность маршрута — 265 метров. Линия была открыта в 1885 году и работала на паровом двигателе, а в 1915-м ее электрифицировали. Фуникулер остается одним из старейших в Европе. Считается, что «Глория» перевозит около 3 млн чел. в год — в основном туристов. В феврале 2002 года фуникулер признали национальным памятником.

Ранее россияне попали под камнепад в горах Казахстана.