Не менее 15 человек погибли в Лиссабоне при крушении фуникулера «Глория»

Число погибших при крушении фуникулера «Глория» в центре Лиссабона увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает португальское издание Diário de Notícias.

По его информации, число пострадавших в результате ЧП составляет 18 человек, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла вечером 3 сентября. В момент падения внутри фуникулера могли находиться до 43 человек. На месте ЧП работают все экстренные службы города. Последствия обрушения ликвидируют более 60 специалистов и 22 единицы техники.

Фуникулер «Глория» — один из главных символов Лиссабона и располагается в центре столицы Португалии, соединяя площадь Рестаурандореш с садом Сан-Педру-де-Алькантара.

