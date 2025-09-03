На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Не менее 15 человек погибли в Лиссабоне при крушении фуникулера «Глория»

Число жертв крушения фуникулера в центре Лиссабона увеличилось до 15
true
true
true
close
Diario de Noticias

Число погибших при крушении фуникулера «Глория» в центре Лиссабона увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает португальское издание Diário de Notícias.

По его информации, число пострадавших в результате ЧП составляет 18 человек, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла вечером 3 сентября. В момент падения внутри фуникулера могли находиться до 43 человек. На месте ЧП работают все экстренные службы города. Последствия обрушения ликвидируют более 60 специалистов и 22 единицы техники.

Фуникулер «Глория» — один из главных символов Лиссабона и располагается в центре столицы Португалии, соединяя площадь Рестаурандореш с садом Сан-Педру-де-Алькантара.

Накануне сообщалось, что в Софии подростки угнали трамвай и устроили крушение в момент, когда водитель трамвая отлучился за кофе. В результате аварии было повреждено семь автомобилей и разрушены две стены подземного перехода. В ДТП попала сцепка из двух вагонов.

Ранее в Петербурге трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами