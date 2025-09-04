На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Планировавшего отравить работников завода ОПК под Ярославлем отправили в психбольницу

Anelo/Shutterstock

Суд в Ярославле решил поместить в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях, арестованного агента Украины. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.

Как отмечает агентство, изначально местный житель, арестованный по подозрению в подготовке отравления работников регионального предприятия оборонно-промышленного (ОПК) комплекса, должен был оставаться под стражей до 7 сентября.

Козлова рассказала, что суд изменил это решение.

14 января ФСБ сообщила, что предотвратила теракт против сотрудников оборонного предприятия под Ярославлем. В связи с этим был задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей. Он якобы собирался залить жидкость в воздуховоды автомобилей работников предприятия. В ФСБ отметили, что его деятельность координировалась с Украины через мессенджеры.

Задержанный рассказал, что сотрудничал сс спецслужбами республики с декабря 2024 года и получил откуратора 10 тыс. руб. за подготовку теракта на заводе.

Ранее россиянку отправили в колонию за поддержку теракта в Крыму и призыв ликвидировать Путина.

