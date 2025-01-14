Обещали 1,5 миллиона рублей: украинцы завербовали россиянина для подготовки теракта

В Ярославской области ФСБ задержала мужчину, который собирался устроить теракт на оборонном предприятии. Его действия координировали украинские спецслужбы. Как сообщает Baza, сначала мужчина согласился фотографировать объекты критической инфраструктуры, а затем готовился совершить теракт. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Федеральная служба безопасности предотвратила попытку украинских спецслужб отравить сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области, передает ТАСС.

«Задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия», — рассказали в ФСБ.

Все действия координировались с территории Украины. Указания мужчина получал в мессенджере.

«Великий Воин Корпуса»

Задержанный мужчина готовил теракт на местном машиностроительном заводе, пишет Baza.

Как сообщает Telegram-канал, по версии следствия, 40-летний Илья Б. из города Гаврилов-Яма в декабре 2024 года вступил в переписку с неизвестным человеком под ником «Великий Воин Корпуса» .

«Собеседники обсуждали свое недовольство действующей властью и критиковали СВО, а затем, как считают следователи, перешли к делу», — говорится в публикации.

Илья Б. согласился фотографировать для собеседника объекты критической инфраструктуры, а впоследствии — устроить теракт на территории завода. Кроме того, мужчина также согласился убить тех, на кого укажет «Великий Воин Корпуса». За выполнение задания задержанному пообещали 1,5 млн рублей.

Собеседник Ильи Б. подготовил схрон с опасными химическими веществами, в том числе с формальдегидом. 8 января мужчина приехал в указанное место, где и был задержан правоохранителями. Как пишет Baza, в отношении него возбудили два уголовных дела — по статье о терроризме и о публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности. Второе дело было открыто из-за публикации в соцсетях мужчины, прославляющей Украину.

Попытки отравления в Армавире и Санкт-Петербурге

Это уже не первый раз, когда украинские спецслужбы пытаются совершать теракты с применением отравляющих веществ. Так, в октябре 2023 года задержали уроженца Мелитополя Егора Семенова, который пытался отравить выпускников авиационного военного училища в Краснодарском крае. На встрече были действующие летчики, включая участников СВО, — всего пришло 77 человек.

Ядовитое лекарство и причастность Киева: прокуратура рассказала о попытке отравить летчиков на Кубани Прокуратура Краснодарского края сообщила новые подробности о попытке отравления летчиков в городе... 22 декабря 19:57

Мужчина купил не меньше 200 флаконов раствора медицинского препарата «Кордиамин». Его он добавил в торт, 76 бутылок «с этикетками виски Jameson» и 40 бутылок «с этикетками коньяка «Кочари». После этого торт и алкоголь были доставлены в ресторан «Царская охота». Курьер объяснил выпускникам, что это подарок от тех, кто не смог присутствовать на встрече.

Один из гостей заподозрил неладное и запретил трогать угощение. Летчиков насторожило, что курьер не назвал точных имен отправителей. Бутылки не стали ставить на стол, а торт вынесли на улицу из опасений, что там может оказаться взрывчатка. О происходящем летчики сами доложили ФСБ. В итоге Семенова задержали по горячим следам. Вину он признал в полном объеме.

В марте 2024 года ФСБ также сообщила о задержании четырех членов законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), которые по заданию сообщников и украинской разведки собирались добавить яд в продукты, предназначенные для отправки в зону СВО в качестве гумпомощи.

ФСБ задержала членов РДК в Петербурге. Они хотели отравить гумпомощь для военных Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге членов ячейки «Русского добровольческого корпуса»*. Как... 14 марта 14:47

«Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов», — добавили в ФСБ.