Украинский агент раскрыл, сколько ему заплатили за подготовку теракта на заводе

Задержанный под Ярославлем 40-летний украинский агент признался на допросе ФСБ, что получил от своего куратора 10 тысяч рублей за подготовку к теракту на заводе. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, украинские спецслужбы через своего агента хотели отравить работников предприятия, залив отравляющие вещества в их автомобили. Химикат, который вызывает ожоги дыхательных путей, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.

Мужчина рассказал, что сотрудничал с украинскими спецслужбами с декабря 2024 года. Его заключили под стражу до 7 марта.

В начале января Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу троих подростков, подозреваемых в подготовке теракта в городе. По данным следствия, они приобрели компоненты, изготовили взрывное устройство и электродетонатор и намеревались совершить теракт в месте массового пребывания людей.

Ранее жителя Сургута отправили на девять лет в колонию по обвинению в финансировании ВСУ.