Россия отправит в Китай северных оленей

В Россельхознадзоре сообщили о планах РФ поставлять северных оленей в Китай
JuliusKielaitis/Shutterstock/FOTODOM

Россия будет поставлять в Китай северных оленей и панты. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Протокол о карантинных и санитарных требованиях уже подписан.

«В соответствии с протоколом из России в Китай будут поставляться живые северные олени», — сообщили в ведомстве.

В релизе также упоминается о подписании Протокола о требованиях к сушеным пантам оленя, предназначенным для применения в медицинских целях и экспортируемым из России в КНР.

Недавно мир удивила не менее необычная новость. В США в нескольких штатах появились олени с огромными бородавками и наростами на теле. За последние два месяца фотографии изуродованных оленей появились в социальных сетях жителей Нью-Йорка, Пенсильвании и Висконсина. Специалисты по дикой природе уже установили, что речь идет о кожной фиброме оленей, более известной как «оленьи бородавки».

Ранее на самом южном острове России встретили саблезубого оленя.

