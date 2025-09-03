Россия отправит в Китай северных оленей

В Россельхознадзоре сообщили о планах РФ поставлять северных оленей в Китай

Россия будет поставлять в Китай северных оленей и панты. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Протокол о карантинных и санитарных требованиях уже подписан.

«В соответствии с протоколом из России в Китай будут поставляться живые северные олени», — сообщили в ведомстве.

В релизе также упоминается о подписании Протокола о требованиях к сушеным пантам оленя, предназначенным для применения в медицинских целях и экспортируемым из России в КНР.

