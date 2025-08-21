В США появились «мутировавшие» олени с огромными бородавками и наростами на теле

Daily Mail: в США появились олени с огромными бородавками и наростами

В США в нескольких штатах появились олени с огромными бородавками и наростами на теле, пишет Daily Mail.

За последние два месяца фотографии изуродованных оленей появились в социальных сетях жителей Нью-Йорка, Пенсильвании и Висконсина. Специалисты по дикой природе уже установили, что речь идет о кожной фиброме оленей, более известной как «оленьи бородавки».

Заболевание вызывается вирусом, который передается между животными и распространен по всей территории США. Основными переносчиками инфекции являются насекомые — комары и клещи. Они получают вирус из крови зараженных оленей и передают его здоровым особям при укусе.

Эксперты отмечают, что с наступлением теплой погоды популяции насекомых стремительно увеличиваются, что способствует росту числа заражений. Поэтому именно в летние месяцы и начале осени чаще всего наблюдаются вспышки болезни.

Хотя сама болезнь особо не сказывается на здоровье животных, крупные и многочисленные наросты могут мешать им питаться, передвигаться и защищаться от хищников.

