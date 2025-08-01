На самом южном острове России встретили саблезубого оленя

Редкий водяной (или саблезубый) олень приплыл на остров Фуругельма — самый южный остров России. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

На острове заметили и самку, и самца этого вида. Особи выглядят здоровыми. Самца сняла скрытая камера наблюдения, самку зоологи сфотографировали на ручную камеру.

«Водяной олень много времени проводит у воды — там он добывает себе пищу. Естественно, к такой стратегии кормодобывания прилагаются хорошие плавательные навыки», — рассказали зоологи.

Подчеркивается, что появление животного на острове безопасно и для местной экосистемы, и для самого зверя.

Водный олень появился в России в 2019 году.

До этого на видео попало, как олень с ветвистыми рогами выбежал на дорогу в Приморье. На кадрах видно, как олень бежит по проезжей части, а потом сворачивает с дороги.

Ранее Почта России отправила 18 ездовых оленей в Якутск самолетом.