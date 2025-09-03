На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители США подготовились к резкому сокращению трат

PwC: американцы готовы сократить расходы резкими темпами впервые с 2020 года
Антон Денисов/РИА Новости

Граждане США готовы сократить расходы резкими темпами впервые с 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование аудиторской компании PwC.

По информации опроса, большинство граждан (84%) на фоне роста цен, новых тарифов и растущей стоимости жизни ожидают сокращения трат в течение полугода. Респонденты прогнозируют сокращения трат в среднем на 5% в годовом выражении. Отмечается, что это рекордное сокращение трат с момента пандемии коронавируса.

Наибольшего сокращения ждут для расходов на подарки (минус 11%). Траты на развлечения и путешествия при этом американцы планируют сохранить. Активнее всего урезать расходы планируют зумеры (17-28 лет). В среднем они намерены сократить расходы на праздники на 23%.

26 августа экономист Александр Разуваев заявил, что Для обеспечения достойной старости важно начинать откладывать на пенсию уже с 14-15 лет. С этого возраста нужно изучать различные способы инвестирования, а также по возможности экономить и пользоваться скидками, иначе в противном случае человеку в зрелости грозит бедная жизнь, предупредил он.

Ранее россиянам рассказали, как накопить на старость.

