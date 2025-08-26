На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спастись от бедности»: россиян призвали с 15 лет экономить и копить на старость

Экономист Разуваев: откладывать на пенсию нужно начинать с 14-15 лет
Shutterstock

Для обеспечения достойной старости важно начинать откладывать на пенсию уже с 14-15 лет. С этого возраста нужно изучать различные способы инвестирования, а также по возможности экономить и пользоваться скидками, иначе в противном случае человеку в зрелости грозит бедная жизнь, заявил НСН экономист Александр Разуваев.

Специалист напомнил, что сегодня многие брокерские дома предлагают инвестировать с 14 лет, отметив, что нужно изучать этот вопрос и читать соответствующую литературу. Откладывать нужно как минимум сразу после завершения института, лучше всего, если это будет не менее 10% от зарплаты, подчеркнул эксперт.

Рассуждая на тему наиболее безопасных активов, он отметил, что к этому вопросу нужно относиться серьезно, так как в России достаточно мало механизмов, обеспечивающих прирост финансов вдолгую. Среди приемлемых инструментов экономист выделил инвестиции в золото, акции и облигации, а также напомнил, что высокую ликвидность и хорошие проценты предлагают по банковским вкладам.

Только такое отношение к вопросу накоплений может спасти от бедной старости, убежден Разуваев. Он призвал держать деньги на накопительном счете и по возможности экономить их.

«Ходите в те магазины и рестораны, где у вас скидки. Даже в очень пафосных московских местах, в центре можно получить очень большую скидку, — подчеркнул он. — Те, кто говорят, что скидки и накопительный счет — это плохо, сами себя обрекают на более бедную жизнь».

Напомним, до этого в беседе с «Газетой.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что копить на старость можно с 35-40 лет с помощью государственных программ долгосрочных сбережений с софинансированием, которые позволяют увеличить будущие выплаты без серьезной нагрузки на семейный бюджет. Государство продолжит развивать инструменты, помогающие гражданам обеспечить стабильный и комфортный «серебряный возраст», но важно уже сегодня начать создавать основу для уверенного будущего, подчеркнул депутат.

Ранее россиянам рассказали, как накопить на старость.

