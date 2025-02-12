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Россиянам рассказали, как накопить на старость

Экономист Балынин: чтобы накопить на старость, нужно работать только официально
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам нужно соблюдать три базовых правила, чтобы накопить себе на старость, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Первое правило — работать только официально. При неофициальном трудоустройстве, во-первых, гражданин нарушает действующее законодательство, что наказывается разными видами ответственности (включая уголовную). Во-вторых, работодатель не перечисляет страховые взносы — соответственно, не формируются пенсионные права (пенсионные баллы). Если к моменту назначения пенсионных баллов будет накоплено меньше 30, страховая пенсия не будет назначена», — отметил Балынин.

Второе правило — пытаться максимизировать размер своей заработной платы, так как это напрямую будет отражаться не только на текущем доходе, но и на будущем. По словам Балынина, если пенсионных баллов будет только 30, страховую пенсию назначат в минимальном размере — в настоящее время она составляет 13278,40 рубля.

Третье правило — самостоятельно копить средства для обеспечения себя в старости. По словам Балынина, это можно делать с помощью банковского вклада, путем заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения, путем вступления в программу долгосрочных сбережений.

В январе 2025 года средняя пенсия россиян составила 24 тыс. рублей.

Ранее студентам посоветовали копить на пенсию.

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