Россиянам рассказали, как накопить на старость

Россиянам нужно соблюдать три базовых правила, чтобы накопить себе на старость, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Первое правило — работать только официально. При неофициальном трудоустройстве, во-первых, гражданин нарушает действующее законодательство, что наказывается разными видами ответственности (включая уголовную). Во-вторых, работодатель не перечисляет страховые взносы — соответственно, не формируются пенсионные права (пенсионные баллы). Если к моменту назначения пенсионных баллов будет накоплено меньше 30, страховая пенсия не будет назначена», — отметил Балынин.
Второе правило — пытаться максимизировать размер своей заработной платы, так как это напрямую будет отражаться не только на текущем доходе, но и на будущем. По словам Балынина, если пенсионных баллов будет только 30, страховую пенсию назначат в минимальном размере — в настоящее время она составляет 13278,40 рубля.
Третье правило — самостоятельно копить средства для обеспечения себя в старости. По словам Балынина, это можно делать с помощью банковского вклада, путем заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения, путем вступления в программу долгосрочных сбережений.
В январе 2025 года средняя пенсия россиян составила 24 тыс. рублей.
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