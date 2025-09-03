Россиянам посоветовали дружить с соседями ради сохранности имущества

Россиянам полезно дружить с соседями, так как в этом случае при отъезде их можно попросить приглядывать за жильем. Также важно при планах уехать из дома не сообщать об этом в соцсетях, рассказал в пресс-центре НСН и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов.

Он назвал проблемой тот факт, что сегодня среди россиян не распространена привычка общаться и дружить с соседями, так как зачастую их внимание, особенно если это пенсионеры, помогает в защите имущества от воров.

«У [соседей-пенсионеров] больше времени, больше потребности в общении, мы можем им довериться. Уезжая в отпуск или в длительную командировку, можно попросить их смотреть за квартирой, вынимать почту, поливать цветы», — пояснил Кирсанов, призвав никогда не сообщать в соцсетях о планах куда-то уехать.

Напомним, до этого он также посоветовал использовать системы сигнализации для защиты имущества в квартирах и на дачах. Кроме того, важно также иметь договор с пунктом охраны, а на окнах и дверях установить надежные замки, подчеркнул эксперт.

Ранее в Росгвардии назвали главные правила по защите жилья от воров.