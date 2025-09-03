На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали дружить с соседями ради сохранности имущества

Росгвардия: дружба с соседями поможет защитить имущество в случае отъезда
true
true
true
close
Shutterstock/Christopher Slesarchik

Россиянам полезно дружить с соседями, так как в этом случае при отъезде их можно попросить приглядывать за жильем. Также важно при планах уехать из дома не сообщать об этом в соцсетях, рассказал в пресс-центре НСН и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов.

Он назвал проблемой тот факт, что сегодня среди россиян не распространена привычка общаться и дружить с соседями, так как зачастую их внимание, особенно если это пенсионеры, помогает в защите имущества от воров.

«У [соседей-пенсионеров] больше времени, больше потребности в общении, мы можем им довериться. Уезжая в отпуск или в длительную командировку, можно попросить их смотреть за квартирой, вынимать почту, поливать цветы», — пояснил Кирсанов, призвав никогда не сообщать в соцсетях о планах куда-то уехать.

Напомним, до этого он также посоветовал использовать системы сигнализации для защиты имущества в квартирах и на дачах. Кроме того, важно также иметь договор с пунктом охраны, а на окнах и дверях установить надежные замки, подчеркнул эксперт.

Ранее в Росгвардии назвали главные правила по защите жилья от воров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами