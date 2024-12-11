Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Росгвардии назвали главные правила по защите жилья от воров

Полковник полиции Романенко: россиянам нужно принять меры для защиты жилья от воров

close
Shutterstock

Лучшим способом обезопасить свое жилье от воров будет установка специальных технических средств для охраны, считает начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко. Важно также, чтобы при отъезде хозяев кто-то приходил в дом, включал свет, забирал газеты и бумаги из почтового ящика, объяснил он в пресс-центре НСН.

Важно, чтобы потенциальные преступники знали, что в доме или квартире кто-то живет, подчеркнул полицейский. Нужно закрывать шторы и окна, чтобы внутрь снаружи не было возможности забраться.

«Многие пользуются табличками «Находится под охраной», это тоже является профилактическим инструментом. Также есть приборы, которые издают светозвуковые сигналы при открывании двери, что тоже является методом отпугивания правонарушителей»,— добавил Романенко.

До этого бывший грабитель, обчищавший по 15 домов в день, рассказал, что важно не только установить камеры на своем участке, но и договориться с соседями, чтобы наблюдать за собственностью друг друга. Также он посоветовал спрятать все свои ценности в кресло или в пуфик, поскольку взломщику вряд ли придет в голову мысль заглянуть туда.

Ранее вор вынес из дома российского бизнесмена драгоценности на 8 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами