В Росгвардии назвали главные правила по защите жилья от воров

Лучшим способом обезопасить свое жилье от воров будет установка специальных технических средств для охраны, считает начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко. Важно также, чтобы при отъезде хозяев кто-то приходил в дом, включал свет, забирал газеты и бумаги из почтового ящика, объяснил он в пресс-центре НСН.

Важно, чтобы потенциальные преступники знали, что в доме или квартире кто-то живет, подчеркнул полицейский. Нужно закрывать шторы и окна, чтобы внутрь снаружи не было возможности забраться.

«Многие пользуются табличками «Находится под охраной», это тоже является профилактическим инструментом. Также есть приборы, которые издают светозвуковые сигналы при открывании двери, что тоже является методом отпугивания правонарушителей»,— добавил Романенко.

До этого бывший грабитель, обчищавший по 15 домов в день, рассказал, что важно не только установить камеры на своем участке, но и договориться с соседями, чтобы наблюдать за собственностью друг друга. Также он посоветовал спрятать все свои ценности в кресло или в пуфик, поскольку взломщику вряд ли придет в голову мысль заглянуть туда.

Ранее вор вынес из дома российского бизнесмена драгоценности на 8 млн рублей.