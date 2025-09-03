В Росгвардии россиян призвали защищать дома системами сигнализации

Для защиты имущества в квартирах и на дачах важно использовать системы сигнализации, считает и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов. Важно также иметь договор с пунктом охраны, а на окнах и дверях установить надежные затворы, посоветовал он в пресс-центре НСН.

«Уезжая из квартиры в загородный дом, мы не вывозим с собой все имущество, а оставляем его в квартире. Точно так же мы не забираем свои вещи с дачи, возвращаясь в город по осени. В связи с этим возникает много соблазнов у воров, — предупредил эксперт.

На этом фоне владельцам важно позаботиться о своем благополучии и оснастить жилье и дачный дом системами сигнализации – это на сегодня самая эффективная мера наряду с договором охранного пункта и надежными запорами, считает Кирсанов.

До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнёв в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что россиянам стоит застраховать загородные дома на случай пожара, ведь они горят вчетверо чаще квартир. Это обойдётся гораздо дешевле, чем покупка нового дома, квартиры или гаража, подчеркнул он, добавив, что застраховавшие дома россияне в любом случае окажутся в плюсе.

Ранее россиян предупредили, что мошенники под видом установки сигнализации в домах похищают деньги граждан.